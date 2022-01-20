Американский истребитель неудачно приземлился на авианосец: семь пострадавших

Семь военнослужащих получили ранения в понедельник, 24 января, при посадке самолета F-35C на палубу авианосца USS Carl Vinson в Южно-Китайском море.

Авианосец USS Carl Vinson.



Об этом сообщает Reuters.

В заявлении ВМС говорится, что инцидент произошел во время «обычных полетов».

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«Пилот благополучно катапультировался из самолета и был эвакуирован с помощью военного вертолета США», — говорится в сообщении.

В заявлении говорится, что троим военным потребовалась эвакуация в медицинское учреждение в Маниле, а четверым была оказана помощь на борту авианосца. Состояние всех пострадавших оценивается как стабильное.

Военно-морской флот заявил, что причина происшествия расследуется.

Ранее Власти писали, что у берегов Франции авианосец столкнулся с парусной яхтой.

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Тэги: самолет, авианосец, ВМС США