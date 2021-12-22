В давке перед матчем 1/8 финала Кубка Африки погибло 6 человек и пострадало 40
Инцидент случился у входа на стадион в Яунде, столице Камеруна, перед матчем камерунской сборной против Коморских островов.
Об этом сообщает The Guardian.
Около 50 тысяч болельщиков хотели попасть на стадион «Олембе», который может вместить 60 тысяч зрителей, однако из-за карантинных ограничений мог быть заполнен не более чем на 80%. В результате возникла давка.
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Сообщается, что по меньшей мере шесть человек погибли и 40 получили травмы. Отмечается, что некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, в связи с чем число жертв может увеличиться. Свидетели рассказали, что среди пострадавших были дети.
Конфедерация африканского футбола (CAF) уже заявила, что в настоящее время «расследует ситуацию».
Отметим, что матч закончился победой сборной Камеруна со счетом 2:1 и в субботу она сыграет с Гамбией в четвертьфинале.
Ранее Власти писали, что в результате давки на стадионе в Гондурасе перед матчем национального чемпионата по футболу погибли не менее пяти человек, десятки получили травмы.