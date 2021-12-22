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Главная » Мир » Спорт
10:50 25 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В давке перед матчем 1/8 финала Кубка Африки погибло 6 человек и пострадало 40

Инцидент случился у входа на стадион в Яунде, столице Камеруна, перед матчем камерунской сборной против Коморских островов.

Болельщики у входа на стадион «Олембе».

Об этом сообщает The Guardian.

Около 50 тысяч болельщиков хотели попасть на стадион «Олембе», который может вместить 60 тысяч зрителей, однако из-за карантинных ограничений мог быть заполнен не более чем на 80%. В результате возникла давка.

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Сообщается, что по меньшей мере шесть человек погибли и 40 получили травмы. Отмечается, что некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, в связи с чем число жертв может увеличиться. Свидетели рассказали, что среди пострадавших были дети.

Конфедерация африканского футбола (CAF) уже заявила, что в настоящее время «расследует ситуацию».

Отметим, что матч закончился победой сборной Камеруна со счетом 2:1 и в субботу она сыграет с Гамбией в четвертьфинале.

Ранее Власти писали, что в результате давки на стадионе в Гондурасе перед матчем национального чемпионата по футболу погибли не менее пяти человек, десятки получили травмы.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: футбол, болельщики, Камерун
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