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11:08 25 Января 2022 Просмотров 87   КомментариевКомментарии

В Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане пропало электричество: что случилось

Сразу в трех странах Центральной Азии — Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане — произошли отключения электричества.

Сразу в трех странах потух свет

Об этом сообщила “Новая газета”.

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В администрации казахского города Алматы с населением более двух миллионов человек заявили, что «отключение произошло по линии энергокомпании KEGOC. По словам представителя акимата, упало напряжение в сети, сработали системы автоматической частотной загрузки на подстанциях. Он также уточнил, что работы по переподключению начаты.

Как сообщило издание Orda.kz, отключения электричества произошли в Шымкенте, Таразе, Туркестанской области (Казахстан), а также в столице Кыргызстана Бишкеке, в кыргызстанском городе Оша и в столице Узбекистана Ташкенте.

Tengrinews сообщил об отключениях в Алма-Атинской, Жамбыльской и Туркестанской областях Казахстана, без света остались жители некоторых районов Чуйской и Иссык-Кульской областей Кыргызстана.

В Минэнерго Узбекистана заявили, что отключение электроэнергии в Центральной Азии произошло из-за аварии на территории Казахстана.

В свою очередь в Минэнерго Казахстана рассказали, что из-за энергосистемы Узбекистана и Кыргызстана, произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ «Север-Восток-Юг Казахстана», что и послужило причиной аварии.

Аэропорт Ташкента временно перестал принимать рейсы из-за перебоев с электричеством.

Аэропорт Бишкека также перешел на автономное энергообеспечение.

Движение на дорогах Ташкента начали регулировать сотрудники ДПС, из-за отключения электричества в городе также остановилось метро.

По всему Узбекистану из-за отключений насосных не работают отопление, канализация и питьевое водоснабжение.

Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан объединены в единое энергокольцо Центральной Азии. Проект единой энергосистемы был подготовлен еще в советское время. Система управлялась Координационно-диспетчерским центром в Ташкенте, которая позволяла регулировать сезонные колебания спроса на электроэнергию и воду.

В частности, летом Таджикистан и Кыргызстан поставляли соседям избыточную электроэнергию, а в зимнее время Таджикистан и Кыргызстан накапливали воду в водохранилищах и получали электроэнергию из соседних республик.

В 2003 году систему покинул Туркменистан, в 2009 году из «энергокольца» вышел Таджикистан.

Немного об авторе
Артем Малиновский:Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.
Тэги: Казахстан, Узбекистан, кыргызстан
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