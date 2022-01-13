Первому заместителю Кличко вручили подозрение из-за СНБО: мэр объяснил, в чем проблема
Первому заместителю главы КГГА Николаю Поворознику только что вручили подозрение в деле о лишении земельного участка аппарата СНБО.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Он пояснил, в чем суть проблемы.
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Он рассказал, что в 2019 году городские власти прекратили право постоянного пользования участком на улице Щусева возле станции метро «Сырец». Город привел заброшенную территорию в нормальное состояние, вывез мусор, провел ее благоустройство. И устроил там сквер.
“Но СНБО не оставляет намерений застроить территорию высотками и из-за правоохранителей продолжает давить на столичные власти”, – пояснил Кличко.
Он также напомнил историю участка. В 2009 году эта земля была передана аппарату СНБО Украины в постоянное использование для строительства, эксплуатации и обслуживания многоквартирных жилых домов с подземными паркингами и объектами социально-бытовой инфраструктуры.
“Однако в 2019 году было установлено, что все 10 лет участок не использовался по назначению, строительство не было начато. На земельном участке образовалась стихийная свалка”, – рассказал мэр столицы.