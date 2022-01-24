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13:05 25 Января 2022 Просмотров 210   КомментариевКомментарии

На Львовщине в квартире нашли тела 23-летней девушки и 28-летнего мужчины: причины смерти

В понедельник, 24 января, вечером в г. Стрый Львовской области в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома обнаружили тела мужчины и женщины.

Молодые люди умерли от отравления угарным газом

Об этом сообщил департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА. Инцидент произошел на ул. Колессы, 38.

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Вероятной причиной смерти предварительно называют отравление угарным газом.

Известно, что квартира, где нашли мертвыми двух молодых людей, оборудована газовой плитой, газовой печкой и газовым конвектором.

Работниками газовой службы отключили газоснабжение в квартире.

Как сообщали Власти, в Винницкой области от отравления угарным газом погибли шесть человек, среди них — четверо детей и двое взрослых.

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Тэги: Львов
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