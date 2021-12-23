Успели остановить электричку: под Никополем легковушка застряла на железнодорожных путях.
Вечером 24 января близ пгт. Красногригорьевка Никопольского района водитель легкового автомобиля Skoda решил переехать железнодорожный путь не по переезду и застрял.
Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
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Самостоятельно уехать водитель не смог, поэтому обратился за помощью к спасателям.
Чтобы вытащить автомобиль и избежать столкновения с локомотивом спасателям пришлось приостановить на некоторое время движение электрички.
После этого сотрудники ГСЧС с помощью стационарной лебедки от пожарного автомобиля вытащили легковушку на обочину.
Движение электропоездов возобновлено.
Как сообщали Власти, в Киеве из-за ДТП на путях было заблокировано движение трамваев.