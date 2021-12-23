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Главная » Украина » Происшествия
13:23 25 Января 2022 Просмотров 18   КомментариевКомментарии

Успели остановить электричку: под Никополем легковушка застряла на железнодорожных путях.

Вечером 24 января близ пгт. Красногригорьевка Никопольского района водитель легкового автомобиля Skoda решил переехать железнодорожный путь не по переезду и застрял.

Чтобы избежать столкновения пришлось остановить электричку

Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

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Самостоятельно уехать водитель не смог, поэтому обратился за помощью к спасателям.

Чтобы вытащить автомобиль и избежать столкновения с локомотивом спасателям пришлось приостановить на некоторое время движение электрички.

Водитель переоценил возможности своего авто

Водитель переоценил возможности своего авто

После этого сотрудники ГСЧС с помощью стационарной лебедки от пожарного автомобиля вытащили легковушку на обочину.

Спасатели вытаскивали авто с помощью лебедки

Спасатели вытаскивали авто с помощью лебедки

Движение электропоездов возобновлено.

Смог ли горе-водитель поехать домой на вытащенном с рельсов авто, не уточняется

Смог ли горе-водитель поехать домой на вытащенном с рельсов авто, не уточняется

Как сообщали Власти, в Киеве из-за ДТП на путях было заблокировано движение трамваев.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: днепр, дтп
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