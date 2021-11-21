Украина запросила у Беларуси аварийные поставки электроэнергии

Беларусь начала аварийные поставки электроэнергии в Украину по запросу украинской стороны.

Украина снова запросила электричество у Беларуси



Об этом сообщило Министерства энергетики Беларуси.

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«Предоставление электрической мощности осуществляется по запросу украинской стороны 25 января с 11.00 до 18.00 в рамках двустороннего договора об оказании аварийной помощи», – сказано в сообщении.

По данным белорусской стороны, максимальная мощность составит 150 МВт.

Как сообщали Власти, сразу в трех странах Центральной Азии — Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане — 25 января произошли отключения электричества.

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Тэги: беларусь, электроэнергия