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13:32 25 Января 2022 51 Комментарии
Украина запросила у Беларуси аварийные поставки электроэнергии
Беларусь начала аварийные поставки электроэнергии в Украину по запросу украинской стороны.
Украина снова запросила электричество у Беларуси
Об этом сообщило Министерства энергетики Беларуси.
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«Предоставление электрической мощности осуществляется по запросу украинской стороны 25 января с 11.00 до 18.00 в рамках двустороннего договора об оказании аварийной помощи», – сказано в сообщении.
По данным белорусской стороны, максимальная мощность составит 150 МВт.
Как сообщали Власти, сразу в трех странах Центральной Азии — Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане — 25 января произошли отключения электричества.
Тэги: беларусь, электроэнергия
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