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Главная » Украина » Экономика
13:32 25 Января 2022 Просмотров 51   КомментариевКомментарии

Украина запросила у Беларуси аварийные поставки электроэнергии

Беларусь начала аварийные поставки электроэнергии в Украину по запросу украинской стороны.

Украина снова запросила электричество у Беларуси

Об этом сообщило Министерства энергетики Беларуси.

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«Предоставление электрической мощности осуществляется по запросу украинской стороны 25 января с 11.00 до 18.00 в рамках двустороннего договора об оказании аварийной помощи», – сказано в сообщении.

По данным белорусской стороны, максимальная мощность составит 150 МВт.

Как сообщали Власти, сразу в трех странах Центральной Азии — Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане — 25 января произошли отключения электричества.

Немного об авторе
Артем Малиновский:Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.
Тэги: беларусь, электроэнергия
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