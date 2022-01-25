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Главная » Украина » Общество
14:43 25 Января 2022 Просмотров 3   КомментариевКомментарии

Тревожные чемоданы не нужны: министр обороны объяснил, почему Россия не нападет

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал украинцев не переживать по поводу возможного вторжения РФ, поскольку у агрессора нет ударной группировки.

Резников призвал укаринцев не паниковать

Соответствующее заявление министр озвучил журналистам в Верховной Раде.

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Он отметил, что агрессия России в отношении Украины продолжается давно, однако оснований считать, что состоится открытое вторжения через границы нет, потому что нет ударной группировки.

При этом Резников подчеркнул, что в случае обострения украинская армия способна дать отпор врагу. Поэтому обычным гражданам нужно сохранять спокойствие и не паниковать.

«Наши Вооруженные Силы готовы дать отпор врагу. Не нужно иметь никакого тревожного чемодана. Максимум, держите с собой необходимые вещи, если ваш ребенок где-нибудь упадет и набьет синяки. Возьмите купите ему йод, не более того», — сказал Резников.

Как сообщали Власти, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что нет никаких оснований говорить о возможном полномасштабном наступлении на Украину войск Российской Федерации.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Алексей Резников, Россия - страна агрессор
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