Протестующие ФОПы пошли на штурм Рады: полиция едва сдержала

Участники массовой акции протеста ФОПов под Верховной Радой устроили стычки с правоохранителями и пытаются прорваться в здание.

Нардепы проигнорировали требования ФОПов



Протестующим даже удалось прорвать оцепление и подойти ближе к стенам парламента.

Однако к полицейским прибыло подкрепление и они начали оттеснять участников акции.

До этого предприниматели требовали выйти к ним нардепов для переговоров по отмене обязательных с 1 января кассовых аппаратов.

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В помещении Рады также проводят мероприятия для блокировани возможности проникнуть в здание. Все входы и выходы закрыли на замки.

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В конце концов спецназовцы оттеснили протестующих от стен Рады, но стычки продолжились.

Как ранее сообщали Власти, Верховная рада Украины на последней сессии в декабре 2021 года не поддержала перенос обязательного введения кассовых аппаратов для ФОПов (физических лиц-предпринимателей) еще на один год.

Таким образом, с 1 января 2022 года все ФОПы, которые являются плательщиками единого налога 2-4 групп, обязаны использовать регистраторы расчетных операций (РРО) – кассовые аппараты.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: Верховная Рада, ФОПы