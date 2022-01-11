Cколько “Омикрон” может жить на разных поверхностях – исследование

Как обнаружили японские ученые, новый штамм коронавируса может живать дольше, чем более ранние версии, на пластиковых поверхностях и коже человека.

Коронавирусом обычно заражаются при контакте с больным человеком, но это не единственный путь инфицирования.



Об этом сообщает Reuters.

Так, на пластиковых поверхностях среднее время выживания штаммов «Альфа», «Бета», «Гамма» и «Дельта» составляет соответственно 56 часов, 191,3 часа, 156,6 часа, 59,3 часа и 114 часов. У «Омикрона» – 193,5 часа, сообщили исследователи.

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По мнению японских медиков, это свойство «Омикрона» и стало одним из факторов, благодаря которым он более заразен, чем остальные варианты.

Коронавирусом обычно заражаются при контакте с больным человеком, но это не единственный путь инфицирования. Вирусом также можно заболеть после контакта с поверхностью, на которую попали частицы слюны или мокроты больного человека.

«Поэтому настоятельно рекомендуется, чтобы для борьбы с инфекцией использовались и дезинфицирующие средства, как это было предложено Всемирной организацией здравоохранения», – заключают японские ученые.

Ранее Власти писали, что исследователи медицинского факультета Университета Британской Колумбии провели первый в мире структурный анализ на молекулярном уровне шиповидного белка штамма «Омикрон» и выяснили, как вирус попадает в организм человека.

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Тэги: коронавирус, штамм омикрон