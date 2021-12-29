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16:39 25 Января 2022 Просмотров 27   КомментариевКомментарии

Рада провалила введение уголовной ответственности за подделку COVID-документов

Верховная рада провалила голосование за закон, который предусматривает уголовную ответственность за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок.

Всего 6 человек проголосовали "против", но голосов "за" не хватило

Об этом сообщила пресс-служба Верховной рады. Законопроект рассматривали во втором чтении.

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Закон поддержали 192 депутата. Против него выступили 6 человек, а воздержались – 84.

Не хватило народным избранникам и голосов на предложение вернуть законопроект на доработку с последующим повторным голосованием во время второго чтения.

Таким образом, в целом законопроект похоронен без шансов на реанимацию.

Как сообщали Власти, за использование поддельного сертификата о вакцинации от COVID-19 в Украине будут наказывать крупными штрафами и лишением свободы. Соответствующий законопроект еще в ноябре 2021 года  в первом чтении поддержала Верховная Рада 282 голосами.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Верховная Рада, вакцинация, covid-19
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