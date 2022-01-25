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16:58 25 Января 2022 344 Комментарии
В центре Киева стреляли из автомата возле СБУ
По информации Telegram-каналов, возле главного управления СБУ на улице Владимирской неизвестные открыли огонь из автомата.
Сначала сообщалось о якобы нападении на активистов общественной организации «Украинский стяг». По другой информации, речь идет об ограблении пункта обмена валют.
По информации Сегодня со ссылкой на источники в правоохранительных органах, стрельбу открыл инкасатор.
Представители одной из общественных организаций пытались наклеить наклейки на пункт обмена валют.
В этот момент к нему подъехало авто инкассаторов.
Инкассатор воспринял происходящее как нападение на обменник и открыл стрельбу. Люди не пострадали.
Новость дополняется…
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