В Украину прибыла новая партия оружия из США
В аэропорт «Борисполь» 25 января прибыл груз с современным оборудованием и боеприпасами для поддержки Вооруженных Сил Украины в усилиях возможной агрессии РФ.
Об этом сообщила “Украинская правда” со ссылкой на собственного корреспондента из аэропорта «Борисполь».
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По информации издания, специальный рейс из США должен был прибыть еще утром, но по неизвестным причинам задержался до 15:50.
Очередная партия является частью новой помощи в размере 200 миллионов долларов, которую США направляют Украине.
Спецрейс из США разгружают в терминале В.
Как сообщали Власти, в конце декабря 2021 года администрация президента Байдена без лишнего шума санкционировала выделение Украине дополнительной помощи в размере $200 млн.
22 января в Украину из США прибыла первая партия военной помощи.