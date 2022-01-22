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Главная » Украина » Общество
17:22 25 Января 2022 Просмотров 27   КомментариевКомментарии

В Украину прибыла новая партия оружия из США

В аэропорт «Борисполь» 25 января прибыл груз с современным оборудованием и боеприпасами для поддержки Вооруженных Сил Украины в усилиях возможной агрессии РФ.

В Украину прилетела очередная партия военной помощи из США

Об этом сообщила “Украинская правда” со ссылкой на собственного корреспондента из аэропорта «Борисполь».

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По информации издания, специальный рейс из США должен был прибыть еще утром, но по неизвестным причинам задержался до 15:50.

Очередная партия является частью новой помощи в размере 200 миллионов долларов, которую США направляют Украине.

Спецрейс из США разгружают в терминале В.

Как сообщали Власти, в конце декабря 2021 года администрация президента Байдена без лишнего шума санкционировала выделение Украине дополнительной помощи в размере $200 млн.

22 января в Украину из США прибыла первая партия военной помощи.

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Тэги: оружие, США
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