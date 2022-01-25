Россия поднимет в небо десятки истребителей возле границы Украины: отработают ракетные удары
Россия перебросит десятки истребителей на оперативные аэродромы вблизи украинских границ и в аннексированном Крыму.
Об этом сообщило Крым. Реалии со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа России.
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Российские военные заявили о намерении провести учения по «нанесению ракетных ударов». В них планируется задействовать морскую авиацию Черноморского флота РФ и авиационные объединения Южного военного округа.
«Военные отработают взаимодействие при выполнении ракетных ударов на максимальном удалении целей в составе эскадрилей истребителей Су-27СМ, Су-30СМ2, а также многофункциональных бомбардировщиков-истребителей Су-34», – сказано в сообщении.
В военном ведомстве также уточнили, что к учениям также привлекут 6 тысяч военных в Ростовской и Краснодарской областях, граничащих с Украиной и в оккупированном Крыму.
Сроки проведения учений не указываются.
Как сообщали Власти, во Львовской области начались военные учения по применению нового противотанкового ракетного комплекса NLAW, которое Украине передала Великобритания.