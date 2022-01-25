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17:34 25 Января 2022 Просмотров 31   КомментариевКомментарии

Россия поднимет в небо десятки истребителей возле границы Украины: отработают ракетные удары

Россия перебросит десятки истребителей на оперативные аэродромы вблизи украинских границ и в аннексированном Крыму.

Россия проведет еще одни масштабные учения у украинской границы

Об этом сообщило Крым. Реалии со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа России.

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Российские военные заявили о намерении провести учения по «нанесению ракетных ударов». В них планируется задействовать морскую авиацию Черноморского флота РФ и авиационные объединения Южного военного округа.

«Военные отработают взаимодействие при выполнении ракетных ударов на максимальном удалении целей в составе эскадрилей истребителей Су-27СМ, Су-30СМ2, а также многофункциональных бомбардировщиков-истребителей Су-34», – сказано в сообщении.

В военном ведомстве также уточнили, что к учениям также привлекут 6 тысяч военных в Ростовской и Краснодарской областях, граничащих с Украиной и в оккупированном Крыму.

Сроки проведения учений не указываются.

Как сообщали Власти, во Львовской области начались военные учения по применению нового противотанкового ракетного комплекса NLAW, которое Украине передала Великобритания.

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Тэги: военные учения, Россия - страна агрессор
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