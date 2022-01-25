США с союзниками не могут определиться, что считать вторжением РФ в Украину

Европейские правительства пытаются решить, какие конкретные действия, кроме военного нападения на Украину, должны привести к санкциям против России.

США продолжают согласовывать с союзниками общую позицию в отношении России



Об этом сообщило Bloomberg. Отсутствие единой позиции осложняет попытки западных союзников выступить единым фронтом, способным сдержать Москву.

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Подготовка Европейского Союза, скоординированная с США, сосредоточена на других формах возможной российской агрессии, включая кампанию по дезинформации, кибератаку, ограничение поставок газа или попытки дестабилизировать правительство президента Владимира Зеленского или же центральный банк.

Но страны расходятся во мнениях относительно того, как реагировать на различные сценарии, даже обсуждая, что именно будет считаться вторжением.

Западные союзники предпринимают дипломатические усилия по предотвращению войны между Россией и Украиной после того, как в понедельник президент США Джо Байден провел «отличный» телефонный разговор с европейскими лидерами.

Но европейские страны придерживаются разных взглядов на то, какие политические, экономические или финансовые санкции должны быть наложены на Россию, если она проявит агрессию против Украины.

В то же время США требуют заранее согласовать меры в качестве сдерживающего фактора.

Как сообщали Власти, госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал союзникам, какую цену придется заплатить российскому президенту, если он нападет на Украину.

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Тэги: Россия, санкции, США