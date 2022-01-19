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19:38 25 Января 2022 144 Комментарии
НАТО не будет размещать войска в Украине, – Столтенберг
Североатлантический альянс не планирует размещать свои боевые подразделения на территории Украины.
Столтенберг однозначно ответил о НАТО в Украине
Как сообщило Интерфакс-Украина, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью CNN.
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«НАТО не будет размещать боевые подразделения в Украине», – сказал он.
Как сообщали Власти, в декабре 2021 года Россия предложила НАТО отказаться от планов по расширению на восток и принятию в состав альянса Украины и других государств.
Президент США Джо Байден заявил, что Украине едва ли удастся в ближайшее время присоединиться к НАТО, поскольку для этого нужно выполнить ряд условий.
Тэги: НАТО, Йенс Столтенберг
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