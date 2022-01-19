НАТО не будет размещать войска в Украине, – Столтенберг

Североатлантический альянс не планирует размещать свои боевые подразделения на территории Украины.

Столтенберг однозначно ответил о НАТО в Украине



Как сообщило Интерфакс-Украина, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью CNN.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«НАТО не будет размещать боевые подразделения в Украине», – сказал он.

Как сообщали Власти, в декабре 2021 года Россия предложила НАТО отказаться от планов по расширению на восток и принятию в состав альянса Украины и других государств.

Президент США Джо Байден заявил, что Украине едва ли удастся в ближайшее время присоединиться к НАТО, поскольку для этого нужно выполнить ряд условий.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: НАТО, Йенс Столтенберг