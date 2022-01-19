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19:38 25 Января 2022 Просмотров 144   КомментариевКомментарии

НАТО не будет размещать войска в Украине, – Столтенберг

Североатлантический альянс не планирует размещать свои боевые подразделения на территории Украины.

Столтенберг однозначно ответил о НАТО в Украине

Как сообщило Интерфакс-Украина, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью CNN.

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«НАТО не будет размещать боевые подразделения в Украине», – сказал он.

Как сообщали Власти, в декабре 2021 года Россия предложила НАТО отказаться от планов по расширению на восток и принятию в состав альянса Украины и других государств.

Президент США Джо Байден заявил, что Украине едва ли удастся в ближайшее время присоединиться к НАТО, поскольку для этого нужно выполнить ряд условий.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: НАТО, Йенс Столтенберг
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