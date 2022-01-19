НАТО даст письменный ответ России на этой неделе: что в нем будет

Североатлантический альянс направит письменный ответ России по гарантиям безопасности на этой неделе.

Столтенберг рассказал о письменном ответе НАТО России



Как сообщила «Европейская правда«, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью CNN. Он также раскрыл вкратце содержание документа.

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«Мы подчеркнем, что мы готовы сесть (за стол переговоров…) и обсудить контроль за вооружением, разоружение, прозрачность в отношении военной деятельности, механизмы уменьшения риска и другие вопросы, важные для европейской безопасности», – отметил Столтенберг.

Также, по его словам, в ответе отметят, что в НАТО готовы выслушать беспокойства России.

Однако альянс подтвердит неготовность уступать Россию по ключевым принципам, таким как право каждого государства в Европе выбирать свой собственный путь или договоры безопасности, частью которых оно хочет быть.

Как сообщали Власти, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не планирует размещать свои боевые подразделения на территории Украины.

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Тэги: Россия, НАТО, Йенс Столтенберг