Советники «нормандской четверки» определят дату переговоров Украины с боевиками об особом статусе Донбасса – СМИ

Политические советники лидеров «нормандской четверки» на встрече в среду, 26 января, в Париже могут определить дату, когда Украина проведет переговоры с сепаратистами об особом статусе Донбасса.

Советники "нормандской четверки" встретятся в Париже



Об этом сообщило DW. Встреча советников должна пройти в Париже.

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Также отмечается, что во время переговоров речь пойдет о «гуманитарных мерах и соображениях о будущем Украины».

В то же время, в интервью РБК-Украина глава Офиса президента Андрей Ермак, который будет на переговорах в Париже представлять Украину, отверг возможность переговоров с сепаратистами.

По его словам, конкретной повестки дня встречи «нормандских советников» нет. Украинская сторона планирует обсуждать возобновление режима прекращения огня, гуманитарные вопросы, открытие пропускных пунктов, а также предстоящую работу в «нормандском формате».

«Никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет. А подобные выдумки появляются благодаря манипуляторам, которые уже много раз пытались сделать «зраду» на ровном месте… Пусть те, кто сегодня участвует в создании этих фейков, идут и себе рисуют на лбу красные линии, а у нас они, как и украинские интересы, прошиты на подкорке», – сказал Ермак.

Также, по его словам, утверждать любые документы в нормандском формате имеют право только лидеры Украины, Германии, Франции и России, а встречи советников и министров в этом формате носят исключительно консультативный характер.

Как сообщали Власти, в Москве 6 января прошла встреча по Донбассу на уровне политических советников лидеров Нормандской четверки без участия представителей Украины.

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Тэги: нормандская четверка, нормандский формат