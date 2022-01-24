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06:56 26 Января 2022 Просмотров 436   КомментариевКомментарии

На Львовщине ужесточили карантин из-за вспышки COVID-19: что под запретом

Во Львовской области из-за вспышки COVID-19 усилили карантинные ограничения с 26 января.

Ограничения начали действовать 26 января

Об этом сообщили в Львовской ОГА. 25 января состоялось заседание областной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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На нем отметили негативную динамику заболеваемости и госпитализаций в области.

Было принято решение усилить карантин и ввести с 00:00 26 января ряд дополнительных ограничений.

Так, на территории Львовской области запрещено:

  • Развлекательным заведениям принимать посетителей.

  • Медицинским учреждениям проведение плановых госпитализаций, за исключением некоторых случаев.

  • Работав рынков, кроме продовольственных

  • Перевозки пассажиров общественным транспортом с наполненностью более 50% от предусмотренных техническими условиями.

  • Пребывания без одетых респираторов или защитных масок в местах общего пользования.

Кроме того, в области запретили посещение школ и других учебных заведений до 5 февраля.

Учащихся учреждений профессионально-технического образования рекомендовано перевести на смешанную форму обучения.

Если до 1 февраля уровень заболеваемости в области не снизится, то комиссия может ввести дополнительные карантинные ограничения.

Как сообщали Власти, Ривненская область переходит в «красную» зону адаптивного карантина с 27 января.

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Тэги: Львов, карантин
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