На Львовщине ужесточили карантин из-за вспышки COVID-19: что под запретом
Во Львовской области из-за вспышки COVID-19 усилили карантинные ограничения с 26 января.
Об этом сообщили в Львовской ОГА. 25 января состоялось заседание областной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
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На нем отметили негативную динамику заболеваемости и госпитализаций в области.
Было принято решение усилить карантин и ввести с 00:00 26 января ряд дополнительных ограничений.
Так, на территории Львовской области запрещено:
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Развлекательным заведениям принимать посетителей.
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Медицинским учреждениям проведение плановых госпитализаций, за исключением некоторых случаев.
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Работав рынков, кроме продовольственных
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Перевозки пассажиров общественным транспортом с наполненностью более 50% от предусмотренных техническими условиями.
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Пребывания без одетых респираторов или защитных масок в местах общего пользования.
Кроме того, в области запретили посещение школ и других учебных заведений до 5 февраля.
Учащихся учреждений профессионально-технического образования рекомендовано перевести на смешанную форму обучения.
Если до 1 февраля уровень заболеваемости в области не снизится, то комиссия может ввести дополнительные карантинные ограничения.
Как сообщали Власти, Ривненская область переходит в «красную» зону адаптивного карантина с 27 января.