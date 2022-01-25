Западная Украина и Киев в лидерах: за сутки выявили более 24 тысяч новых случаев COVID-19
За минувшие сутки по информации на утро 26 января в Украине зафиксировали 24 321 новых случаев COVID-19, болезнь забрала жизни 141 украинца.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди новых заболевших 2809 детей и 642 медицинских работника.
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В госпитализации за сутки нуждалось 3 073 – вдвое больше, чем днем ранее.
При этом побороть болезнь смогли 5514 человек.
Лидерами по суточной заболеваемости стали Ивано-Франковская область – 1972 случаев, Киев – 1919 и Львовская область – 1886.
Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:
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г. Киев – 1919;
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Винницкая область – 1297;
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Волынская область – 530;
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Днепропетровская область – 804;
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Донецкая область – 1018;
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Житомирская область – 932;
-
Закарпатская область – 734;
-
Запорожская область – 467;
-
Ивано-Франковская область – 1972;
-
Киевская область – 872;
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Кировоградская область – 121;
-
Луганская область – 478;
-
Львовская область – 1886;
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Николаевская область – 440;
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Одесская область – 1319;
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Полтавская область – 831;
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Ривненская область – 1110;
-
Сумская область – 1209;
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Тернопольская область – 890;
-
Харьковская область – 1506;
-
Херсонская область – 508;
-
Хмельницкая область – 1471;
-
Черкасская область – 690;
-
Черновицкая область – 1060;
- Черниговская область – 257.
Как сообщали Власти, за сутки по информации на утро 25 января в Украине зафиксировали 19 118 заражений коронавирусом и 161 смерть от болезни.