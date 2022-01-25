НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
08:30 26 Января 2022 Просмотров 237   КомментариевКомментарии

Западная Украина и Киев в лидерах: за сутки выявили более 24 тысяч новых случаев COVID-19

За минувшие сутки по информации на утро 26 января в Украине зафиксировали 24 321 новых случаев COVID-19, болезнь забрала жизни 141 украинца.

В Украине 24 321 новых случаев COVID-19 за минувшие сутки

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди новых заболевших 2809 детей и 642 медицинских работника.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

В госпитализации за сутки нуждалось 3 073 – вдвое больше, чем днем ранее.

При этом побороть болезнь смогли 5514 человек.

Лидерами по суточной заболеваемости стали Ивано-Франковская область – 1972 случаев, Киев – 1919 и Львовская область – 1886.

Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:

  • г. Киев – 1919;

  • Винницкая область – 1297;

  • Волынская область – 530;

  • Днепропетровская область – 804;

  • Донецкая область – 1018;

  • Житомирская область – 932;

  • Закарпатская область – 734;

  • Запорожская область – 467;

  • Ивано-Франковская область – 1972;

  • Киевская область – 872;

  • Кировоградская область – 121;

  • Луганская область – 478;

  • Львовская область – 1886;

  • Николаевская область – 440;

  • Одесская область – 1319;

  • Полтавская область – 831;

  • Ривненская область – 1110;

  • Сумская область – 1209;

  • Тернопольская область – 890;

  • Харьковская область – 1506;

  • Херсонская область – 508;

  • Хмельницкая область – 1471;

  • Черкасская область – 690;

  • Черновицкая область – 1060;

  • Черниговская область – 257.

Как сообщали Власти, за сутки по информации на утро 25 января в Украине зафиксировали 19 118 заражений коронавирусом и 161 смерть от болезни.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: covid-19
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
25.01.2022 16:39
Рада провалила введение уголовной ответственности за подделку COVID-документов
ТОР
25.01.2022 08:54
Киев снова стал лидером по заболеваемости COVID-19
ТОР
25.01.2022 06:24
Количество больных удвоится: Ляшко рассказал, что ждать от новой волны COVID-19
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com