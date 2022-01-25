Западная Украина и Киев в лидерах: за сутки выявили более 24 тысяч новых случаев COVID-19

За минувшие сутки по информации на утро 26 января в Украине зафиксировали 24 321 новых случаев COVID-19, болезнь забрала жизни 141 украинца.

В Украине 24 321 новых случаев COVID-19 за минувшие сутки



Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди новых заболевших 2809 детей и 642 медицинских работника.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

В госпитализации за сутки нуждалось 3 073 – вдвое больше, чем днем ранее.

При этом побороть болезнь смогли 5514 человек.

Лидерами по суточной заболеваемости стали Ивано-Франковская область – 1972 случаев, Киев – 1919 и Львовская область – 1886.

Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:

г. Киев – 1919;

Винницкая область – 1297;

Волынская область – 530;

Днепропетровская область – 804;

Донецкая область – 1018;

Житомирская область – 932;

Закарпатская область – 734;

Запорожская область – 467;

Ивано-Франковская область – 1972;

Киевская область – 872;

Кировоградская область – 121;

Луганская область – 478;

Львовская область – 1886;

Николаевская область – 440;

Одесская область – 1319;

Полтавская область – 831;

Ривненская область – 1110;

Сумская область – 1209;

Тернопольская область – 890;

Харьковская область – 1506;

Херсонская область – 508;

Хмельницкая область – 1471;

Черкасская область – 690;

Черновицкая область – 1060;

Черниговская область – 257.

Как сообщали Власти, за сутки по информации на утро 25 января в Украине зафиксировали 19 118 заражений коронавирусом и 161 смерть от болезни.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: covid-19