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10:22 26 Января 2022 Просмотров 287   КомментариевКомментарии

У берегов Флориды перевернулась лодка с людьми: пропали 39 человек

Береговая охрана США начала поиски 39 человек, пропавших без вести у побережья Флориды.

Из перевернувшейся лодки сумел спастись только один человек.

Об этом сообщает France 24.

Береговая охрана в Майами получила сообщение о неизвестного, спасшего  человека «примерно в 45 милях к востоку от залива Форт-Пирс».

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По словам пострадавшего, люди отплыли на лодке с Багамских островов вечером в субботу, 22 января. Но во время шторма у побережья Флориды лодка перевернулась. Спасательных жилетов ни у кого не было.

Предполагается, что лодка перевозила нелегальных мигрантов.

В поисковой операции задействованы катера и вертолеты береговой охраны США.

Ранее Власти писали, что у берегов Ливии затонула лодка с мигрантами, спасатели обнаружили 28 тел на пляжах.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: США, Флорида, лодка
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