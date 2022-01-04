У берегов Флориды перевернулась лодка с людьми: пропали 39 человек

Береговая охрана США начала поиски 39 человек, пропавших без вести у побережья Флориды.

Из перевернувшейся лодки сумел спастись только один человек.



Об этом сообщает France 24.

Береговая охрана в Майами получила сообщение о неизвестного, спасшего человека «примерно в 45 милях к востоку от залива Форт-Пирс».

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По словам пострадавшего, люди отплыли на лодке с Багамских островов вечером в субботу, 22 января. Но во время шторма у побережья Флориды лодка перевернулась. Спасательных жилетов ни у кого не было.

Предполагается, что лодка перевозила нелегальных мигрантов.

В поисковой операции задействованы катера и вертолеты береговой охраны США.

Ранее Власти писали, что у берегов Ливии затонула лодка с мигрантами, спасатели обнаружили 28 тел на пляжах.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: США, Флорида, лодка