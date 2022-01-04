У берегов Флориды перевернулась лодка с людьми: пропали 39 человек
Береговая охрана США начала поиски 39 человек, пропавших без вести у побережья Флориды.
Об этом сообщает France 24.
Береговая охрана в Майами получила сообщение о неизвестного, спасшего человека «примерно в 45 милях к востоку от залива Форт-Пирс».
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По словам пострадавшего, люди отплыли на лодке с Багамских островов вечером в субботу, 22 января. Но во время шторма у побережья Флориды лодка перевернулась. Спасательных жилетов ни у кого не было.
Предполагается, что лодка перевозила нелегальных мигрантов.
В поисковой операции задействованы катера и вертолеты береговой охраны США.
Ранее Власти писали, что у берегов Ливии затонула лодка с мигрантами, спасатели обнаружили 28 тел на пляжах.