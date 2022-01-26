Назван новый необычный симптом “Омикрона”

В списке 20 наиболее часто встречающихся у британцев симптомов появился новый. И зачастую это это может быть единственным признаком заболевания.

Нарастающая боль в ушах является симптомом заражения штаммом «Омикрон».



Об этом пишет The Sun.

По-прежнему самыми распространенными симптомами являются насморк, головная боль, утомляемость, потеря обоняния. А теперь к ним добавилась боль в ушах.

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Имеются данные о том, что нарастающая боль в ушах является симптомом заражения штаммом «Омикрон». Ученые из Стэнфордского университета недавно провели исследование, чтобы выяснить, что вирус может вызвать болезненные ощущения во внутреннем ухе, которые люди могут даже не осознавать как признак COVID-19.

По словам эксперта по инфекционным заболеваниям Калифорнийского университета в Сан-Франциско доктора Питера Чин-Хонга, боль в ушах объясняется тем, что вирус в основном поражает дыхательные пути, расположенные близко ко рту, носу и ушам.

«Если вы заметили потерю слуха, головокружение или звон в ушах, не игнорируйте это. Пройдите официальное тестирование. У некоторых наших пациентов мы видели, что потеря слуха является единственным признаком заражения коронавирусом», – говорит доктор Константина Станкович.

Как сообщали Власти, ранее считалось, что три основных симптома COVID-19 – кашель, высокая температура и потеря вкуса или обоняния. У нового штамма – два новых.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: штамм омикрон, симптомы COVID-19