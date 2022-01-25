В Украине начали испытания противокорабельного ракетного комплекса «Нептун»

Государственное Киевское конструкторское бюро «Луч» совместно с корпорацией «УкрИннМаш» приступила к ходовым испытаниям первой серийной пусковой установки противокорабельного ракетного комплекса «Нептун».

В украине проводят зимние испытания "Нептуна"



Об этом сообщило Defense Express. Издание также опубликовало небольшое эксклюзивное видео с испытаниями, на котором пусковая установка переводится в боевое положение.

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Сообщается, что в ходе этих тестов была проверена работа гидравлики установки и ее аутриггеров в зимних полевых условиях.

Напомним, контракт на первый дивизион наземного берегового противокорабельного комплекса РК-360МЦ «Нептун» был подписан между Министерством обороны Украины и ГККБ «Луч» в конце 2020 года. Его передача ВМСУ намечена на первый квартал 2022 года.

В отличие от машин комплекса, проходившего госуарственные испытания (на шасси КрАЗ), серийная версия будет размещена на чешской платформе Tatra.

В состав такого дивизиона входит 19 спецмашин (по шесть пусковых, транспортно-заряжающих и транспортных машин и один подвижной командный пункт РКП-360), а его вооружение состоит из 72 крылатых ракет Р-360.

Как сообщали Власти, для защиты южной границы и береговой линии Украины будут использоваться ракетные комплексы “Нептун”.

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