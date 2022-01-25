Под Днепром фура влетела в стену частного дома: здание мгновенно развалилось. Фото
Во вторник, 25 января, на трассе Днепр — Кобеляки — Решетиловка, в районе Лобойковки Volvo влетела в частный жилой дом.
Об этом сообщил Информатор. Водитель не справился с управлением на скользкой дороге.
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Когда грузовик снесло с трассы, его повело в сторону домов, где он врезался в один из них.
От удара здание рассыпалось, как карточный домик. К счастью, в инциденте никто не пострадал. В доме никто не жил – его хозяйка перебралась на время за рубеж.
Судя по всему, возвращаться ей уже некуда.
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