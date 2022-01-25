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10:20 26 Января 2022 Просмотров 93   КомментариевКомментарии

Под Днепром фура влетела в стену частного дома: здание мгновенно развалилось. Фото

Во вторник, 25 января, на трассе Днепр — Кобеляки — Решетиловка, в районе Лобойковки Volvo влетела в частный жилой дом.

здание рассыпалось, как карточный домик

Об этом сообщил Информатор. Водитель не справился с управлением на скользкой дороге.

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Когда грузовик снесло с трассы, его повело в сторону домов, где он врезался в один из них.

От удара здание рассыпалось, как карточный домик. К счастью, в инциденте никто не пострадал. В доме никто не жил – его хозяйка перебралась на время за рубеж.

Судя по всему, возвращаться ей уже некуда.

Спасатели оттащили фуру от руин дома

Спасатели оттащили фуру от руин дома

Как сообщали Власти, на автодороге «Одесса – Киев» под Фастовом легковой автомобиль влетел в отбойник и перевернулся, женщину-водителя госпитализировали.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: днепр, дтп
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