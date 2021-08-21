“Смерть” протестующего под Верховной Радой: что было на самом деле

В сети появилась информация о смерти одного из протестующих на митинге ФОПов, однако в полиции эту информацию опровергли.

О смерти протестующего заявил лидер движения



Об этом сообщает «Сегодня» со ссылкой на комментарий пресс-офицера Печерского управления столичной полиции Оксаны Тищенко.

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Вчера, 25 января на митинге ФОПов, который проходил под Верховной Радой пострадал мужчина. Инцидент осветило множество СМИ, а сегодня, 26 января появилась информация, что протестующий скончался.

В частности о смерти протестующего заявил лидер движения «SaveФОП» Сергей Доротич. По его словам, мужчине стало плохо после избиений сотрудниками полиции.

После огласки, в киевской полиции поспешили опровергнуть эту информацию, назвав ее фейком. По словам правоохранителей, мужчине действительно стало плохо на митинге – он потерял сознание. Однако после оказания первой помощи, мужчине полегчало и он пошел домой.

«Человеку стало плохо. Ему была оказана помощь. Все с ним было хорошо. Информация, что кто-то умер под Верховной Радой не подтвержденная еще со вчерашнего дня. Какая судьба этого человека и что с ним сейчас, нам неизвестно. Но то, что возле парламента вчера никто не умер – это факт», – сообщили сайту «Сегодня» в полиции Киева.

Видео, на котором сотрудники полиции оказывают первую помощь мужчине:

Как ранее сообщали Власти, протестующие ФОПы пошли на штурм Рады: полиция едва сдержала.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: смерть, митинг, ВР, ФОП, протестующий