Премьер-министр Хорватии извинился перед Украиной за слова президента

Правительству Хорватии пришлось извиниться за слова президента, после того как он заявил, что Украине не место в НАТО.

Премьер-министр назвал слова Милановича "несуразностями", а мнение президента "не нашей позицией"



Заявление премьер-министра Хорватии опубликовано в официальном аккаунте правительства в Twitter.

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Президент Хорватии Зоран Миланович вчера, 25 января в эфире национального телевидения внезапно заявил, что Украине не место в НАТО. Кроме того президент республики сообщил, что в случае вторжении России на территории Украины, он распорядится вывести хорватских военных из восточной Европы.

Сегодня, 26 января заявление президента прокомментировал премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. Он назвал слова Милановича «несуразностями», а мнение президента «не нашей позицией».

«Учитывая то, что у Украины наших солдат нет, а находящийся в Польше контингент уже вернулся, я не знаю, каких именно военных намерен вывести президент. Его заявление о коррупции в Украине – это не наша позиция», — заявил Пленкович.

Как ранее сообщали Власти, НАТО не будет размещать войска в Украине.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: НАТО, премьер-министр, президент, Хорватия