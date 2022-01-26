Штрафы для ФОПов отсрочат до конца 2022 года, — Стафанчук
Парламент сегодня проголосует за законопроект, который предусматривает отсрочку штрафов за отсутствие кассовых аппаратов до конца года.
Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на заявление спикера Рады Руслана Стафанчука после совещания с лидерами фракций.
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Так, по словам Стефанчука, до конца дня в ВР будет подан законопроект о временной отсрочку штрафов для ФОПов за отсутствие кассовых аппаратов.
Условие, при котором будет отсрочен штраф – обязательство предпринимателя установить кассовый аппарат в будущем.
«Сегодня до конца дня будет подан соответствующий законопроект, по которому до конца этого года не будут уплачивать штрафы лица, не установившие РРО при условии, что они установят», — сказал Стефанчук.
Законопроект предложил Даниил Гетманцев, который является главой комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
Как ранее сообщали Власти, Рада отложила введение кассовых аппаратов для ФОП.