Штрафы для ФОПов отсрочат до конца 2022 года, — Стафанчук

Парламент сегодня проголосует за законопроект, который предусматривает отсрочку штрафов за отсутствие кассовых аппаратов до конца года.

Условие, при котором будет отсрочен штраф - обязательство предпринимателя установить кассовый аппарат в будущем



Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на заявление спикера Рады Руслана Стафанчука после совещания с лидерами фракций.

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Так, по словам Стефанчука, до конца дня в ВР будет подан законопроект о временной отсрочку штрафов для ФОПов за отсутствие кассовых аппаратов.

Условие, при котором будет отсрочен штраф – обязательство предпринимателя установить кассовый аппарат в будущем.

«Сегодня до конца дня будет подан соответствующий законопроект, по которому до конца этого года не будут уплачивать штрафы лица, не установившие РРО при условии, что они установят», — сказал Стефанчук.

Законопроект предложил Даниил Гетманцев, который является главой комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Как ранее сообщали Власти, Рада отложила введение кассовых аппаратов для ФОП.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: ВР, штрафы, кассовые аппараты, ФОП