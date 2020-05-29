Порошенко сдал паспорта после огласки в СМИ: его вызывают на допрос

ГБР вызывает Петра Порошенко на допрос в качестве подозреваемого по делу о госизмене.

Порошенко в суде по делу о госизмене



Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Подозреваемый в государственной измене Петр Порошенко вызывается на допрос в Государственное бюро расследований. Сотрудники ГБР ожидают у себя пятого президента в 11:00 31 января.

В ведомстве также отметили, что после огласки в СМИ, 24 января Порошенко все таки выполнил решение суда, которое обязывало его сдать внутренний и заграничный паспорт, а также другие документы для выезда за границу.

Однако в день передачи паспортов случился еще один инцидент с участием Порошенко. Вот как его описывают в ведомстве:

«Кроме того, на 16:00 в этот же день (24 января, – ред.) Петр Порошенко был вызван в следственный ГБР для проведения допроса в качестве подозреваемого. Для создания видимости выполнения возложенных судом на него обязанностей подозреваемый явился в ГБР, однако вскоре покинул помещение, не дождавшись следователя. При этом его команда успела снять видео, что их будто бы в ГБР никто не ожидал, хотя адвокатам было точно известно, что следователь подойдет к ним через несколько минут», – добавили в бюро.

Как ранее сообщали Власти, ГБР пожаловалось на Порошенко: до сих пор не сдал паспорта.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Порошенко, допрос, госизмена, ГБР