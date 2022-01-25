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Главная » Украина » Политика
13:05 26 Января 2022 Просмотров 9   КомментариевКомментарии

Много заболевших: Верховная Рада уходит на карантин

На следующей неделе Верховная Рада Украины может уйти на карантин до 15 февраля из-за вспышки коронавируса.

В Раде из-за болезней может не хватать голосов для открытия заседаний

Об этом сообщил народный депутат от “Голоса” Ярослав Железняк Telegram-канале.

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«Следующая пленарная неделя: только открытие сессии, несколько голосований и Рада уходит на карантин до 15 февраля. Причина – большое количество заболевших», – написал политик.

По его данным, сегодня, 26 января, в Раде зарегистрировались 182 нардепа.

Как известно, следующая неделя 31 января – 4 февраля является для парламента пленарной.

Как сообщали Власти, в Минздраве озвучили прогноз для вспышки “Омикрона” в Украине – будет до 60 тысяч больных в сутки.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Верховная Рада, карантин, covid-19, Ярослав Железняк
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