Много заболевших: Верховная Рада уходит на карантин
На следующей неделе Верховная Рада Украины может уйти на карантин до 15 февраля из-за вспышки коронавируса.
Об этом сообщил народный депутат от “Голоса” Ярослав Железняк Telegram-канале.
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«Следующая пленарная неделя: только открытие сессии, несколько голосований и Рада уходит на карантин до 15 февраля. Причина – большое количество заболевших», – написал политик.
По его данным, сегодня, 26 января, в Раде зарегистрировались 182 нардепа.
Как известно, следующая неделя 31 января – 4 февраля является для парламента пленарной.
Как сообщали Власти, в Минздраве озвучили прогноз для вспышки “Омикрона” в Украине – будет до 60 тысяч больных в сутки.