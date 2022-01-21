В Украине увеличили минимальный размер алиментов для детей
Парламент проголосовал за законопроект об увеличении минимального размера алиментов на ребенка.
Об этом стало известно из трансляции заседания ВР. Соответствующий законопроект поддержали 299 депутатов.
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В Украине увеличился размер алиментов на детей – теперь минимальная сумма алиментов для ребенка не может быть ниже 50% от прожиточного минимума.
Согласно закону, минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка, который взимается с его матери или отца, не может быть меньше, чем 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста для обеспечения его развития.
При определении размера алиментов суд будет брать во внимание материальное и семейное положение плательщика и получателя алиментов.
Ребенку также может быть назначена временная государственная помощь с учетом материального положения семьи, в которой она воспитывается. Произойти это может при следующих условиях:
- место жительства или пребывания родителей неизвестно;
- они уклоняются от уплаты алиментов;
- не имеют возможности содержать ребенка.
Помощь выплачивается за государственные средства в размере не меньше 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.
Напомним, что прожиточный минимум в 2022 году детей в возрасте до 6 лет составил:
- с 1 января – 2 100 грн,
- с 1 июля – 2 201 грн,
- с 1 декабря – 2 272 грн.
Для детей от 6 до 18 лет:
- с 1 января – 2 618 грн,
- с 1 июля – 2 744 грн,
- с 1 декабря – 2 833 грн.
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