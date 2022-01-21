В Украине увеличили минимальный размер алиментов для детей

Парламент проголосовал за законопроект об увеличении минимального размера алиментов на ребенка.

Ребенку также может быть назначена временная государственная помощь с учетом материального положения семьи, в которой она воспитывается



Об этом стало известно из трансляции заседания ВР. Соответствующий законопроект поддержали 299 депутатов.

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В Украине увеличился размер алиментов на детей – теперь минимальная сумма алиментов для ребенка не может быть ниже 50% от прожиточного минимума.

Согласно закону, минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка, который взимается с его матери или отца, не может быть меньше, чем 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста для обеспечения его развития.

При определении размера алиментов суд будет брать во внимание материальное и семейное положение плательщика и получателя алиментов.

Ребенку также может быть назначена временная государственная помощь с учетом материального положения семьи, в которой она воспитывается. Произойти это может при следующих условиях:

место жительства или пребывания родителей неизвестно;

они уклоняются от уплаты алиментов;

не имеют возможности содержать ребенка.

Помощь выплачивается за государственные средства в размере не меньше 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Напомним, что прожиточный минимум в 2022 году детей в возрасте до 6 лет составил:

с 1 января – 2 100 грн,

с 1 июля – 2 201 грн,

с 1 декабря – 2 272 грн.

Для детей от 6 до 18 лет:

с 1 января – 2 618 грн,

с 1 июля – 2 744 грн,

с 1 декабря – 2 833 грн.

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Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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