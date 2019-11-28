Главная » Украина » Экономика
15:30 26 Января 2022 32 Комментарии
Газа в Украине абсолютно достаточно, — Шмыгаль
Украине хватит газа до конца отопительного сезона.
В подземных хранилищах Украины накоплено более 11,5 млрд кубометров газа
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду, 26 января.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Так, по его словам, в подземных хранилищах Украины накоплено более 11,5 млрд кубометров газа.
«Что касается газового вопроса, то в подземных хранилищах сейчас находится более 11,5 млрд кубометров голубого топлива», — заявил премьер.
Шмыгаль отметил, что учитывая собственную добычу, а также накопленные запасы, газа в Украине «абсолютно достаточно» для того, чтобы «уверенно завершить отопительный сезон».
Как ранее сообщали Власти, Нафтогаз переводит ТЭЦ на солому: ищет поставщиков.
Тэги: газ, запасы, Шмыгаль
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРЗапасы газа в Украине резко сократились
28.11.2019 13:08
ТОРСуточная добыча газа в Украине на минимуме за три года
04.10.2019 15:31
ТОРЗапасов газа в Украине становится больше
28.04.2015 08:28