Газа в Украине абсолютно достаточно, — Шмыгаль

Украине хватит газа до конца отопительного сезона.

В подземных хранилищах Украины накоплено более 11,5 млрд кубометров газа



Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду, 26 января.

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Так, по его словам, в подземных хранилищах Украины накоплено более 11,5 млрд кубометров газа.

«Что касается газового вопроса, то в подземных хранилищах сейчас находится более 11,5 млрд кубометров голубого топлива», — заявил премьер.

Шмыгаль отметил, что учитывая собственную добычу, а также накопленные запасы, газа в Украине «абсолютно достаточно» для того, чтобы «уверенно завершить отопительный сезон».

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Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: газ, запасы, Шмыгаль