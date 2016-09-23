Кабмин снова отложил вопрос о госрегулировании цен на пшеничный хлеб

Кабмин перенес вопрос о расширении списка продуктов, цены на которые регулируются государством.

В прошлый раз рассмотрение было также отложено, но уже по просьбе министра агрополитики Романа Лещенко



Об этом стало известно на заседании правительства, которое прошло сегодня, 26 января.

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Вопрос о добавлении регулирования цен на пшеничный хлеб должны были рассмотреть сегодня, однако отложить расширение списка попросил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Дзьоба.

В результате чего рассмотрение соответствующего постановления и было отменено.

Кабмин собирался рассмотреть вопрос о регулировании цен на пшеничный хлеб еще 19 января, однако тогда рассмотрение было также отложено, но уже по просьбе министра агрополитики Романа Лещенко.

Напомним, в Украине ввели госрегулирование цен на ряд продуктов, ограничив торговую надбавку не более 10% на период карантина.

Это коснулось следующих продуктов:

хлеб пшенично-ржаной;

гречневая крупа;

сахар-песок;

пшеничная мука высшего сорта;

макароны отечественного производства;

молоко пастеризованное жирностью 2.5% (в пленке);

масло подсолнечное;

яйца куриные категории С1;

тушка птицы (курицы);

масло сливочное.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Кабмин, продукты, госрегулирование, пшеничный хлеб