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Главная » Украина » Политика
17:00 26 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Кабмин снова отложил вопрос о госрегулировании цен на пшеничный хлеб

Кабмин перенес вопрос о расширении списка продуктов, цены на которые регулируются государством.

В прошлый раз рассмотрение было также отложено, но уже по просьбе министра агрополитики Романа Лещенко

Об этом стало известно на заседании правительства, которое прошло сегодня, 26 января.

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Вопрос о добавлении регулирования цен на пшеничный хлеб должны были рассмотреть сегодня, однако отложить расширение списка попросил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Дзьоба.

В результате чего рассмотрение соответствующего постановления и было отменено.

Кабмин собирался рассмотреть вопрос о регулировании цен на пшеничный хлеб еще 19 января, однако тогда рассмотрение было также отложено, но уже по просьбе министра агрополитики Романа Лещенко.

Напомним, в Украине ввели госрегулирование цен на ряд продуктов, ограничив торговую надбавку не более 10% на период карантина.

Это коснулось следующих продуктов:

  • хлеб пшенично-ржаной;
  • гречневая крупа;
  • сахар-песок;
  • пшеничная мука высшего сорта;
  • макароны отечественного производства;
  • молоко пастеризованное жирностью 2.5% (в пленке);
  • масло подсолнечное;
  • яйца куриные категории С1;
  • тушка птицы (курицы);
  • масло сливочное.
Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Кабмин, продукты, госрегулирование, пшеничный хлеб
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