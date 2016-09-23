Кабмин снова отложил вопрос о госрегулировании цен на пшеничный хлеб
Кабмин перенес вопрос о расширении списка продуктов, цены на которые регулируются государством.
Об этом стало известно на заседании правительства, которое прошло сегодня, 26 января.
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Вопрос о добавлении регулирования цен на пшеничный хлеб должны были рассмотреть сегодня, однако отложить расширение списка попросил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Дзьоба.
В результате чего рассмотрение соответствующего постановления и было отменено.
Кабмин собирался рассмотреть вопрос о регулировании цен на пшеничный хлеб еще 19 января, однако тогда рассмотрение было также отложено, но уже по просьбе министра агрополитики Романа Лещенко.
Напомним, в Украине ввели госрегулирование цен на ряд продуктов, ограничив торговую надбавку не более 10% на период карантина.
Это коснулось следующих продуктов:
- хлеб пшенично-ржаной;
- гречневая крупа;
- сахар-песок;
- пшеничная мука высшего сорта;
- макароны отечественного производства;
- молоко пастеризованное жирностью 2.5% (в пленке);
- масло подсолнечное;
- яйца куриные категории С1;
- тушка птицы (курицы);
- масло сливочное.