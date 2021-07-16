Украина поднялась в мировом рейтинге армий
Армия Украины поднялась на три позиции в рейтинге армий мира по сравнению с прошлым годом.
Рейтинг мировых армий составлен Global Firepower Index в начале 2022 года.
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Так, согласно обновленному рейтингу, украинская армия заняла 22 место в общемировом рейтинге, а также вышла на 6 место в Европе, обогнав даже Польшу.
Если верить рейтингу, Украина обладает самой сильной армией среди соседних стран, за исключением России, которая находится в рейтинге на 2 месте.
Для сравнения, в 2021 году армия Украины находилась на 25 месте.
Global Firepower оценивает страны по 55 показателям, среди них – количество оружия, военной техники, численность армии и др.
Так например в Global Firepower Index-2022 отметили, что Украина улучшила показатель «Индекс силы» (PwrIndx) – 0,3266 против 0,4396 в прошлом году.
Эксперты также учитывали транспортную инфраструктуру, военный бюджет, доступ к нефти и прочие показатели.
Как ранее сообщали Власти, в Украине начались учения по применению британских противотанковых комплексов NLAW.