Украина поднялась в мировом рейтинге армий

Армия Украины поднялась на три позиции в рейтинге армий мира по сравнению с прошлым годом.

В 2021 году армия Украины находилась на 25 месте



Рейтинг мировых армий составлен Global Firepower Index в начале 2022 года.

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Так, согласно обновленному рейтингу, украинская армия заняла 22 место в общемировом рейтинге, а также вышла на 6 место в Европе, обогнав даже Польшу.

Если верить рейтингу, Украина обладает самой сильной армией среди соседних стран, за исключением России, которая находится в рейтинге на 2 месте.

Для сравнения, в 2021 году армия Украины находилась на 25 месте.

Global Firepower оценивает страны по 55 показателям, среди них – количество оружия, военной техники, численность армии и др.

Так например в Global Firepower Index-2022 отметили, что Украина улучшила показатель «Индекс силы» (PwrIndx) – 0,3266 против 0,4396 в прошлом году.

Эксперты также учитывали транспортную инфраструктуру, военный бюджет, доступ к нефти и прочие показатели.

Как ранее сообщали Власти, в Украине начались учения по применению британских противотанковых комплексов NLAW.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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