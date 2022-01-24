Тысячей за вакцинацию можно будет оплатить коммуналку или образование, – Шмыгаль
Программу выплат вакцинированным украинцам «єПідтримка» расширят и разрешить тратить средства на образовательные и коммунальные услуги.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Он отметил, что уже более 7,5 млн украинцев подали заявки на получение выплат. При этом 1,7 млрд грн уже израсходовано.
“В дальнейшем правительство планирует расширить программу на подростков с одновременным добавлением к направлениям возможных расходов на образовательные услуги”, – отметил Шмыгаль.
Также он отметил, что по инициативе президента Владимира Зеленского, планируется расширить программу на коммунальные услуги.
Ранее Власти сообщали:
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В Украине расширят возможность использования тысячи гривен за вакцинацию на оплату услуг внешкольного образования и расширения действия программы на детей от 12 лет.
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С понедельника, 24 января, вакцинированные украинцы в возрасте от 60 лет могут потратить 1000 гривен по программе “єПідтримка” на покупку лекарств.
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В феврале для людей старше 60 лет расширят программу «єПідтримка», сделав возможность оплатить тысячей за вакцинацию коммунальные услуги.