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Главная » Украина » Общество
16:28 26 Января 2022 Просмотров 40   КомментариевКомментарии

Тысячей за вакцинацию можно будет оплатить коммуналку или образование, – Шмыгаль

Программу выплат вакцинированным украинцам «єПідтримка» расширят и разрешить тратить средства на образовательные и коммунальные услуги.

Шмыгаль рассказал о расширении программы "єПідтримка"

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Он отметил, что уже более 7,5 млн украинцев подали заявки на получение выплат. При этом 1,7 млрд грн уже израсходовано.

“В дальнейшем правительство планирует расширить программу на подростков с одновременным добавлением к направлениям возможных расходов на образовательные услуги”, – отметил Шмыгаль.

Также он отметил, что по инициативе президента Владимира Зеленского, планируется расширить программу на коммунальные услуги.

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Тэги: денис шмыгаль, тысяча Зеленского, єПідтримка
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