Тысячей за вакцинацию можно будет оплатить коммуналку или образование, – Шмыгаль

Программу выплат вакцинированным украинцам «єПідтримка» расширят и разрешить тратить средства на образовательные и коммунальные услуги.

Шмыгаль рассказал о расширении программы "єПідтримка"



Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Он отметил, что уже более 7,5 млн украинцев подали заявки на получение выплат. При этом 1,7 млрд грн уже израсходовано.

“В дальнейшем правительство планирует расширить программу на подростков с одновременным добавлением к направлениям возможных расходов на образовательные услуги”, – отметил Шмыгаль.

Также он отметил, что по инициативе президента Владимира Зеленского, планируется расширить программу на коммунальные услуги.

Ранее Власти сообщали:

В Украине расширят возможность использования тысячи гривен за вакцинацию на оплату услуг внешкольного образования и расширения действия программы на детей от 12 лет.

С понедельника, 24 января, вакцинированные украинцы в возрасте от 60 лет могут потратить 1000 гривен по программе “єПідтримка” на покупку лекарств.

В феврале для людей старше 60 лет расширят программу «єПідтримка», сделав возможность оплатить тысячей за вакцинацию коммунальные услуги.

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Тэги: денис шмыгаль, тысяча Зеленского, єПідтримка