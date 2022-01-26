Журналисты отследили миллион долларов Леси Софиенко: бюджет его не получил

Леся Софиенко пыталась ввести в заблуждение украинских чиновников и провести финансовую аферу с оффшорными счетами.

Исполнительную службу предупредили об афере. Но из-за бездействия исполнителей средства, которые должны были взыскать в счет погашения ее огромного налогового долга, ушли из Украины.

«А тут если большая сумма денег – 10-20-40 миллионов заходит на счет, то и действия должны быть адекватными, на них нужно налагать арест… Если следователь, прокурор, исполнитель не совершили действия, чтобы сделать все, чтобы свои деньги попали в бюджет , то здесь возникает вопрос, насколько хорошо они выполняли свои обязанности. Может даже возникать вопрос о возбуждении уголовного дела против таких лиц за ту же служебную халатность», – подчеркивает Виктор Карпенко, руководитель адвокатского объединения «Априори».

Исполнители объяснили бездействие просто: не были уверены, что фирма принадлежит именно Софиенко. Хотя то, что конечным бенефициаром «Цинстен Инвестментс Лимитед» является именно Леся Софиенко, говорится в решении Окружного административного суда Киева от 27.03.2019 года.

«От Лондонского международного арбитражного суда на счет ООО «Авеллум партнерс» в банке поступает платеж в 950 тыс. евро. «Авеллум» – это юридическая компания адвоката Леси Софиенко Константина Ликарчука. Однако этот платеж ООО «Авеллум партнерс» должен был получить от имени компании «Цинстен Инвестментс Лимитед», зарегистрированной в оффшорах Сент-Китс и Невис. Конечным бенефициарным владельцем этого оффшора является Леся Софиенко, которая получает от него дивиденды», – говорится в расследовании «Стоп коррупции».

«Мы не можем однозначно утверждать, что должником будут эти средства получены. Что такое связь между компанией, которой эти средства предназначены, и должником. Эта связь подтверждается только определением от 2019 года», – говорит заместитель начальника отдела принудительного исполнения решений Западного межрегионального управления Министерства юстиции Богдан Антощук.

А активист Богдан Коваль, который ранее работал в исполнительной службе, уверен: чиновники должны были в интересах государства попытаться взыскать средства в счет налогового долга в бюджет.

«Исполнитель, когда все эти документы получил, с представлением своим обращается в суд. А суд уже установил бы: придут ли эти средства или не придут. Наложить арест, не наложить арест… То есть, если бы обратился, для обеспечения суд мог наложить арест, а мог и отказать, конечно. Но тогда бы у нас не было вопросов к государственному исполнителю. И так же в исполнительную службу», — объясняет механизм Богдан Коваль.