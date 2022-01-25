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Главная » Украина » Общество
16:40 26 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Кличко рассказал, где в Киеве спрятаться от возможной российской бомбежки

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на случай российского военного вторжения ключевым бомбоубежищем в Киеве определен столичный метрополитен.

Кличко рассказал о плане на случай российского вторжения

О плане действий в случае военной угрозы Кличко рассказал в эфире «Утро» на телеканале «Настоящее время».

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По словам мэра, в Киеве разработан четкий план, предоставлена ​​информация о бомбоубежищах, которые находятся вблизи определенных объектов.

“Ключевым бомбоубежищем в Киеве также определен Киевский метрополитен, который, не дай Бог, в случае времени «Ч» будет готов принять людей, которые смогут скрыться во время возможного нападения”, – сообщил Кличко.

Он также добавил, что в случае чрезвычайной ситуации в столице запустят сирены, которые будут извещать об угрозе.

Кроме того, информацию о происходящем и необходимых действиях граждан будут сообщать через все средства коммуникации – телевидение, радио.

При этом мэр столицы высказал надежду, что такие защитные меры не понадобятся, и вторжение не состоится.

Как сообщали Власти, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что нет никаких оснований говорить о возможном полномасштабном наступлении на Украину войск Российской Федерации.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Киев, Виталий Кличко, Россия - страна агрессор
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