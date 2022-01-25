Кличко рассказал, где в Киеве спрятаться от возможной российской бомбежки
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на случай российского военного вторжения ключевым бомбоубежищем в Киеве определен столичный метрополитен.
О плане действий в случае военной угрозы Кличко рассказал в эфире «Утро» на телеканале «Настоящее время».
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По словам мэра, в Киеве разработан четкий план, предоставлена информация о бомбоубежищах, которые находятся вблизи определенных объектов.
“Ключевым бомбоубежищем в Киеве также определен Киевский метрополитен, который, не дай Бог, в случае времени «Ч» будет готов принять людей, которые смогут скрыться во время возможного нападения”, – сообщил Кличко.
Он также добавил, что в случае чрезвычайной ситуации в столице запустят сирены, которые будут извещать об угрозе.
Кроме того, информацию о происходящем и необходимых действиях граждан будут сообщать через все средства коммуникации – телевидение, радио.
При этом мэр столицы высказал надежду, что такие защитные меры не понадобятся, и вторжение не состоится.
Как сообщали Власти, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что нет никаких оснований говорить о возможном полномасштабном наступлении на Украину войск Российской Федерации.