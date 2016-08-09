Исправились: Кабмин снова вернул прежнее количество стипендиатов в ВУЗах

Кабинет министров принял изменения о порядке назначения и выплаты стипендий в ВУЗах.

Кабмин вернул обычную норму количества получателей стипендий



Решение было принято на заседании правительства, 26 января.

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В декабре 2021 года на заседании кабинета министров было принято постановление №1256 об увеличении количества стипендиатов в украинских ВУЗах до 40 – 45%.

Однако новое постановление не отменило действие прошлого постановлением №933, которое было принято еще в сентябре и предполагало уменьшение лимита стипендиатов до 35 – 40% с 1 января 2022 года.

Таким образом, с наступлением 2022 года количество стипендиатов в ВУЗах снова вернулось к заниженному лимиту в 35 – 40%.

Сегодня, 26 января на заседании правительства Кабмин исправился и вернул обычную норму количества получателей стипендий, вновь повысив ее до 40 – 45%.

Как ранее сообщали Власти, Кабмин изменил лимит стипендиатов в вузах.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Кабмин, студенты, вуз, стипендии