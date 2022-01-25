США сегодня отправят России письменный ответ по гарантиям безопасности: что в нем будет

Администрация президента Джо Байдена намерена направить России свои предложения уже в среду, 26 января.

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.



Об этом сообщает CNN.

Отвечая на вопрос, будет ли в письме идти речь о перспективах вступления Украины в НАТО, что стало главной причиной недовольства российского президента Владимира Путина, пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс сказал, что «это не то, что я ожидал бы увидеть в письменном ответе Соединенных Штатов».

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

В письме будут обозначены области, в которых США готовы сотрудничать с Россией: контроль над вооружениями, размещение ракетных систем и т. п.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил ранее в среду, что в зависимости от содержания этого письма, которое, по его словам, «ожидается на этой неделе», российские официальные лица подготовят предложения для президента Путина по «последующим шагам».

Официальные лица США считают, что изложенные в письме предложения могут привести к новым переговорам с Россией, но это произойдет только в том случае, если Путин решит, что захочет вступить в переговоры, отмечает агентство.

Как сообщали Власти, НАТО пообещало направить России свои письменные предложения в ответ на ее требования по гарантиям безопасности.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Россия, США, гарантия безопасности