В сердце нашей Галактики найдены сотни загадочных магнитных нитей

Пары и скопления магнитных нитей тянутся почти на 150 световых лет в длину и расположены на одинаковом расстоянии друг от друга.

Астрономы считают, что эти изображение похожи на современное искусство.



Об этом сообщает CNN.

Причудливым структурам в центре Млечного Пути несколько миллионов лет, и они различаются по внешнему виду: одни похожи на струны арфы, другие – на водопады или кольца Сатурна. Но их истинная природа остается неизвестной, отмечает агентство.

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Фархад Юсеф-Заде, профессор физики и астрономии Северо-Западного университета (США), впервые обнаружил эти нити 35 лет назад с помощью радиоволн.

Он определил, что нити состоят из электронов космических лучей, которые перемещают свои магнитные поля со скоростью, близкой к скорости света.

Теперь астрономам удалось найти в десять раз больше нитей, чем 35 лет назад, с помощью телескопа Южноафриканской радиоастрономической обсерватории. Новое исследование опубликовано в The Astrophysical Journal Letters.

«Это похоже на современное искусство, – говорит Юсеф-Заде. – Эти изображения такие красивые и насыщенные, а загадочность всего этого делает их еще более интересными».

Ранее Власти писали, что астрономы из Кембриджского университета определили новый класс экзопланет, на которых возможна жизнь.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: космос, галактика, астрономия