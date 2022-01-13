Невакцинированный депутат Бундестага во время заседаний будет находится в капсуле из оргстекла

Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Йоахим Вундрак из-за своего отказа вакцинироваться не может исполнять свои обязанности.

Йоахим Вундрак, бывший генерал «Люфтваффе», с 2021 года является депутатом Бундестага.



Об этом пишет Spiegel.

В Бундестаге доступ в зал пленарных заседаний и на заседания комитетов имеют только те, кто был вакцинирован или переболел COVID-19, пишет газета.

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Непривитые депутаты могут находиться на трибунах. Однако в комитете по иностранным делам, членом которого является Йоахим Вундрак, нет трибуны. К тому же заседания проходят в обстановке повышенной секретности, поэтому участвовать в них в режиме он-лайн невозможно.

Когда Вундрак заявил на последнем заседании, что он не вакцинирован, его заставили уйти – пока не будет выработан компромисс.

И вот решение найдено: для депутата подготовят отдельное место, отгороженное со всех сторон оргстеклом.

«Я принимаю этот компромисс как прагматик, чтобы иметь возможность исполнять свои обязанности», – сказал депутат.

Ранее Власти писали, что в Германии вводят жесткие ограничения из-за COVID-19.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Германия, бундестаг, вакцинация