Невакцинированный депутат Бундестага во время заседаний будет находится в капсуле из оргстекла
Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Йоахим Вундрак из-за своего отказа вакцинироваться не может исполнять свои обязанности.
Об этом пишет Spiegel.
В Бундестаге доступ в зал пленарных заседаний и на заседания комитетов имеют только те, кто был вакцинирован или переболел COVID-19, пишет газета.
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Непривитые депутаты могут находиться на трибунах. Однако в комитете по иностранным делам, членом которого является Йоахим Вундрак, нет трибуны. К тому же заседания проходят в обстановке повышенной секретности, поэтому участвовать в них в режиме он-лайн невозможно.
Когда Вундрак заявил на последнем заседании, что он не вакцинирован, его заставили уйти – пока не будет выработан компромисс.
И вот решение найдено: для депутата подготовят отдельное место, отгороженное со всех сторон оргстеклом.
«Я принимаю этот компромисс как прагматик, чтобы иметь возможность исполнять свои обязанности», – сказал депутат.
Ранее Власти писали, что в Германии вводят жесткие ограничения из-за COVID-19.