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Главная » Украина » Происшествия
19:41 26 Января 2022 Просмотров 6   КомментариевКомментарии

«Фантомы» на дорогах за первый день работы зафиксировали 990 нарушений

За день работы полицейские автомобили “фантомы” без опознавательных знаков зафиксировали 990 нарушений ПДД.

В первый день работы "фантомы" фиксировали нарушения скоростного режима

Об этом сообщила Патрульная полиция в Facebook.

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«Вчера патрульные «фантомы» зафиксировали нарушение скоростного режима. Информация поступила на обработку в центр автофиксации для вынесения постановлений об административном правонарушении. Сейчас это 990 админпостановлений”, – сказано в сообщении.

Также полицейские призвали водителей быть вежливыми на дорогах, поскольку «фантом» может явиться где угодно.

Напомним, 25 января на дорогах Украины появились первые полицейские автомобили «фантомы». Их задача -  выявлять водителей, которые нарушают скоростной режим и другие правила дорожного движения.

Для фиксации нарушений «фантомы» оборудованы системами контроля скорости движущихся транспортных средств, а также системами распознавания номерных знаков с последующей проверкой автомобиля в ​​базах данных полиции.

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Тэги: дороги, пдд
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