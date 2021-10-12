«Фантомы» на дорогах за первый день работы зафиксировали 990 нарушений
За день работы полицейские автомобили “фантомы” без опознавательных знаков зафиксировали 990 нарушений ПДД.
Об этом сообщила Патрульная полиция в Facebook.
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«Вчера патрульные «фантомы» зафиксировали нарушение скоростного режима. Информация поступила на обработку в центр автофиксации для вынесения постановлений об административном правонарушении. Сейчас это 990 админпостановлений”, – сказано в сообщении.
Также полицейские призвали водителей быть вежливыми на дорогах, поскольку «фантом» может явиться где угодно.
Напомним, 25 января на дорогах Украины появились первые полицейские автомобили «фантомы». Их задача - выявлять водителей, которые нарушают скоростной режим и другие правила дорожного движения.
Для фиксации нарушений «фантомы» оборудованы системами контроля скорости движущихся транспортных средств, а также системами распознавания номерных знаков с последующей проверкой автомобиля в базах данных полиции.