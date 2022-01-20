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19:47 26 Января 2022 0 Комментарии
Россия получила письменный ответ США по гарантиям безопасности
В Министерстве иностранных дел России подтвердили получение от Соединенных Штатов письменного ответа по гарантиям безопасности.
США передали письменный ответ России
Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ. Документ передал посол США Джон Салливан.
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«В ходе встречи глава американской дипмиссии передал письменный ответ Администрации США на ранее представленный российской стороной проект двустороннего договора о гарантиях безопасности», – сказано в сообщении.
Как сообщали Власти, пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что в письме будут обозначены области, в которых США готовы сотрудничать с Россией: контроль над вооружениями, размещение ракетных систем и т. п.
Тэги: Россия, США, гарантии безопасности
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