В английских городах будут заботится об одиноких…пчелах

Пчелиные кирпичи становятся обязательным требованием при планировании новых зданий.

Пчелиные кирпичи содержат отверстия, в которых могут гнездиться одиночные пчелы



В мэриях Брайтона и Хоува обязали строителей, чтобы все новые здания выше пяти метров должны включать специальные пчелиные кирпичи – bee bricks для одиночных пчел, а также гнезда для птиц, подходящие для стрижей. Так власти надеются сохранить биоразнообразие, пишет Dezeen.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Эти пчелиные кирпичи имеют тот же размер, что и обычные кирпичи, но имеют ряд узких отверстий, подобных тем, где, как известно, гнездятся одиночные пчелы, которые составляют почти 250 из примерно 270 видов пчел в Великобритании и играют важную роль в естественной экосистеме.

«Пчелиные кирпичи — это лишь одна из целого ряда мер, которые действительно должны быть приняты для решения проблем биоразнообразия, возникших из-за многолетнего пренебрежения к окружающей среде», — сказал Роберт Немет, советник, стоящий за инициативой.

«Увеличение количества посадок, норы для ежей, ящики для быстрых кормов и кормушки для птиц — все это примеры других дешевых и простых идей, которые вместе могут привести к легкой среднесрочной прибыли», — сказал он Dezeen.

Включение пчелиных кирпичей является относительно новой разработкой. Компания, которая производит пчелиные кирпичи, говорит, что они воссоздают существующий тип гнезда, который популярен среди одиночных пчел, но который становится все более редким из-за точности современной конструкции.

«Одинокие пчелы гнездятся в осыпающемся растворе и старой кирпичной кладке, — сказала Фэй Клифтон из Green&Blue , — но современные здания настолько совершенны, что все полости забиты».

«Мы создаем среду обитания в каждом здании так же, как это происходило естественным образом на протяжении сотен лет», — сказала она Dezeen.

Ученые расходятся во мнениях относительно эффективности пчелиных кирпичей в улучшении биоразнообразия, при этом некоторые предполагают, что существует риск, что они могут привлечь клещей и увеличить распространение болезней.

Ранее Власти писали, что некоторые пчелы отрастили зубы и пристрастились к мясу.

Немного об авторе Анастасия Гузенко: Начинающий журналист с большими амбициями. Разбираюсь во всех актуальных трендах Тик-Тока, узнаю по фото любую инста-селебрити. Здоровый образ жизни, созерцание и создание контента - это все про меня.

Тэги: Пчелиные кирпичи, биоразнообразие