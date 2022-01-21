Вместо Минска: Турция предложила проводить заседания ТКГ по Донбассу в Стамбуле

Турция предложила проводить встречи Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Стамбуле, однако российская сторона не согласна.

Стамбул могбы стать альтернативой минска для встреч ТКГ



О предложении Турции рассказал на брифинге представитель ОБСЕ в ТКГ Микко Киннунен.

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«В ответ на запрос главы ОБСЕ Турция выдвинула предварительное предложение проводить встречи ТКГ в Стамбуле, если будет согласие каждой из сторон”, – сказал представитель ОБСЕ.

Он также поблагодарил Турции за предложение и отметил что разговоры лицом к лицу, а не онлайн, как сейчас, улучшат качество и конфиденциальность обсуждений.

В то же время член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш в Facebook отметил, что предложение Турции не понравилось ни представителям «ДНР» и «ЛНР», ни российской делегации.

По словам так называемого «министра ЛНР» Владислава Дейнего, у них нет ни российских, ни украинских паспортов, и таким образом, Турция должна предоставить им юридические гарантии безопасности и признать “паспорта” так называемых «ДНР» и «ЛНР».

Кроме того, по словам Гармаша, российская делегация заявила, что им «логистически невыгодно» ездить в Стамбул, и предложили продолжать встречаться в Минске или в Москве или в оккупированных Донецке или Луганске.

Как сообщали Власти, президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что на заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу будут решены три важных вопроса.

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Тэги: Турция, ткг