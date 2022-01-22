Румыния хочет разместить дополнительные силы НАТО из-за российской угрозы
Румыния ведет переговоры с США и Францией об увеличения численности войск НАТО в стране.
Об этом сообщает Reuters.
«Я постоянно говорил, что мы готовы принять большее количество союзников на нашей территории», – заявил в среду, 26 января, президент Румынии Клаус Йоханнис.
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По его словам, румынские власти «находятся в контакте с двумя союзниками, чтобы определить конкретные способы реализации их военного присутствия».
Йоханнис сделал заявление после заседания Высшего совета обороны Румынии, посвященного проблемам безопасности. Он отметил, что дипломатические переговоры с Россией являются ключом к деэскалации напряженности.
По словам Йоханниса, в среду Высший совет обороны оценил потенциальное влияние конфликта между Россией и Украиной на бизнес, энергетический и банковский секторы. Румыния опасается потенциального притока беженцев из Украины, с которой у нее общая граница протяженностью 600 км.
Ранее Власти писали, что Россия призвала НАТО вывести войска, вооружение и военную технику из Румынии и Болгарии, но получила отказ.