Румыния хочет разместить дополнительные силы НАТО из-за российской угрозы

Румыния ведет переговоры с США и Францией об увеличения численности войск НАТО в стране.

Президент Румынии Клаус Йоханнис считает, что переговоры с Россией являются ключом к деэскалации напряженности.



Об этом сообщает Reuters.

«Я постоянно говорил, что мы готовы принять большее количество союзников на нашей территории», – заявил в среду, 26 января, президент Румынии Клаус Йоханнис.

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По его словам, румынские власти «находятся в контакте с двумя союзниками, чтобы определить конкретные способы реализации их военного присутствия».

Йоханнис сделал заявление после заседания Высшего совета обороны Румынии, посвященного проблемам безопасности. Он отметил, что дипломатические переговоры с Россией являются ключом к деэскалации напряженности.

По словам Йоханниса, в среду Высший совет обороны оценил потенциальное влияние конфликта между Россией и Украиной на бизнес, энергетический и банковский секторы. Румыния опасается потенциального притока беженцев из Украины, с которой у нее общая граница протяженностью 600 км.

Ранее Власти писали, что Россия призвала НАТО вывести войска, вооружение и военную технику из Румынии и Болгарии, но получила отказ.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: НАТО, Румыния, российская угроза