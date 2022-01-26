Moderna начала клинические испытания вакцины против “Омикрон”

Американская компания Moderna Inc. заявила в среду, 26 января, что начала тестирование бустерной вакцины против COVID-19, специально разработанной для нового штамма.

Moderna Inc. начала тестирование бустерной вакцины против COVID-19.



Об этом сообщает Reuters.

Всего в испытаниях примут участие 600 человек старше 18 лет, половина из которых уже получили две дозы вакцины Moderna по меньшей мере шесть месяцев назад, а половина из них – получили две дозы, а также бустерную дозу.

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Заявление Moderna Inc. появилось на следующий день после того, как конкуренты Pfizer и BioNTech сообщили о начале аналогичных клинических испытаний своей вакцины против штамма «Омикрон».

Хотя исследования показали, что «Омикрон» вызывает менее тяжелую форму COVID-19, этот штамм быстро стал доминирующим в мире. В настоящее время на него приходится 99,9% случаев заболевания COVID-19 в США, отмечает агентство.

Ранее Власти писали, что во Франции не рекомендуют делать прививки Moderna людям до 30 лет.

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Тэги: вакцины от Moderna, штамм омикрон