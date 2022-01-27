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09:42 27 Января 2022 Просмотров 408   КомментариевКомментарии

Сбежавшего с оружием стрелка из Днепра задержали

Нацгвардеец, расстрелявший сослуживцев на Южмаше, задержан в пригороде Днепра Подгородном.

По предварительной информации, Артемий Рябчук сдался сам.

Задержание провели патрульные полицейские.

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Ранее советник министра внутренних дел Антон Геращенко говорил, что в первую очередь будет проверяться, не подвергался ли подозреваемый психологическому давлению в коллективе.

Также проверят, как он проходил медкомиссию.

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что будет создана специальная комиссия, которая  изучит обстоятельства произошедшего на «Южмаше», чтобы расстрел солдат, подобный тому, который произошел сегодня ночью на Днепропетровщине, не повторилось впредь.

Артемий Рябчук задержан в пригороде Днепра

Артемий Рябчук задержан в пригороде Днепра

«Также будут изучаться обстоятельства прохождения Артемом Рябчуком военно-медицинской комиссии, его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию. После изучения условий и обстоятельств приведших к трагедии будут сделаны выводы. В том числе кадровые», – написал Монастырский.

Рябчука задержали

Рябчука задержали

Задержанный нацгвардеец был вооружен

Задержанный нацгвардеец был вооружен

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