Стрелок в Днепре тяжело ранил 22-летнюю военнослужащую: врачи борются за ее жизнь

Устроивший расстрел людей на заводе “Южмаш” в Днепре Артемий Рябчук почти в упор выпустил несколько пуль в 22-летнюю девушку, она потеряла более трех литров крови.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко. По его словам, еще два военнослужащих находятся в тяжелом состоянии, жизнь же двух других уже вне опасности.

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Он также сообщил, что пострадавшая девушка получила ранение в колено, в плечо и самое тяжелое в живот.

Сейчас хирурги больницы Мечникова борются за ее жизнь. Девушка потеряла более трёх литров крови.

Также в тяжелом состоянии находится еще один нацгвардеец, получивший ранение в брюшную полость.

Геращенко уточнил, что в тяжелом состоянии находится также военнослужащий Нацгвардии доставленный в 16 городскую больницу. У него ранения в грудь, бедро и в плечо.

Жизнь других двоих раненых, доставленных в больницу Мечникова, по оценкам врачей, вне опасности.

Как сообщали Власти, в Днепре на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» служащий Нацгвардии Украины открыл огонь из автомата по сослуживцам, а затем сбежал.

Расстрелявший сослуживцев в Днепре Артемий Рябчук служил в Нацгвардии с осени прошлого года и характеризовался положительно.

Нацгвардеец, расстрелявший сослуживцев на Южмаше, задержан в пригороде Днепра Подгородном.