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Главная » Украина » Общество
10:49 27 Января 2022 Просмотров 24   КомментариевКомментарии

Не считает голоса некоторых нардепов: в Раде сломалась система “Рада”

В системе для голосования “Рада” произошла поломка, из-за которой пульты ряда депутатов перестали работать.

Об этом сообщил нардеп от “Голоса” Ярослав Железняк.

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“По последней информации, в аппарате Рады выпал целый «канал» (условно провод), который отвечает за пульты целого ряда депутатов”, – пояснил политик.

Он также констатировал, что из-за поломки часть голосов система “Рада” сегодня не засчитывает.

Чуть ранее нардеп отметил, что Рада не уволила Дмитрия Сенниченко с должности главы Фонда государственного имущества Украины. Его отставку поддержали 223 при необходимых 226.

По информации ZN.UA, после этого голосования народный депутат из фракции «Батькивщина» Сергей Власенко заявил, что голоса трех его коллег по фракции не засчитались.

Тогда глава парламента Руслан Стефанчук объявил перерыв на полчаса, чтобы проверить систему голосования «Рада».

Как сообщали Власти, ранее в ноября 2021 года на внеочередном заседании Верховной рады задымился пульт для голосования на месте нардепа Артема Нагаевского.

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Тэги: Верховная Рада
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