Зеленский отреагировал на расстрел людей в Днепре: потребовал кадровых выводов

Президент принес свои соболезнования родственникам погибших и настоял на прозрачном расследовании произошедшего.

Президент также дал понять, что после трагедии в соответствущих органах будут проведены кадровые перестановки



Об этом Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале.

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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагические события, произошедшие сегодня утром. Он принес свои соболезнования близким и родственникам жертв преступления и отметил, что ти должна быть оказана любая необходимая помощь.

«Утром есть ужасные новости из Днепра. Пятеро погибших, при жизни раненых борются врачи. Любая помощь, необходимая близким жертв этого страшного преступления, должна быть предоставлена безотлагательно. Искренние соболезнования тем, кто сегодня потерял родных», — написал Зеленский.

Президент также настоял на том, чтобы соответствующие органы полностью информировали о ходе расследования преступления, для выяснения истинных мотивов стрелка.

«Убийца уже задержан. Ожидаю от стражей порядка полного информирования общества обо всех обстоятельствах преступления. Мотивы убийцы, то как такое стало возможным – все должно быть проанализировано максимально детально», — подчеркнул Зеленский.

Президент также дал понять, что после трагедии в соответствущих органах будут проведены кадровые перестановки.

«Обязательные кадровые выводы должны быть сделаны в ближайшее время», — подчеркнул Зеленский.

Как ранее сообщали Власти, в Днепре нацгвардеец расстрелял сослуживцев и сбежал с оружием: пятеро погибших. Позже сбежавшего с оружием стрелка из Днепра задержали.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: днепр, зеленский, Стрелок